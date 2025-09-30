Pedalata per la piana di Asciano

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà domenica 5 ottobre la ‘Pedalata per la Piana’, un’iniziativa per fare comunità e sensibilizzazione sul valore del territorio. Partenza alle ore 9:30 da Piazza delle Gondole e arrivo ad Asciano Pisano intorno alle 12:00.La manifestazione non si configura soltanto come una biciclettata, ma. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pedalata - piana

Cerca Video su questo argomento: Pedalata Piana Asciano