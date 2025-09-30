Pechino Express Giulia Salemi è la nuova inviata | Sono molto felice ed emozionata

Comingsoon.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momento d'oro per Giulia Salemi che, dopo aver co-condotto The Cage insieme ad Amadeus, è stata scelta per ricoprire il ruolo di inviata di Pechino Express insieme a Lillo e Guido Meda. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

