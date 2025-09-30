Pechino Express 2026 | svelate le prime 5 coppie in gara nuova rotta e inviati speciali

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per Pechino Express 2026, il reality show targato Sky condotto da Costantino Della Gherardesca: il programma, atteso per la prossima primavera su Sky Uno e in streaming su NOW, ha svelato le prime cinque coppie di concorrenti e gli inviati che accompagneranno il viaggio lungo la nuova edizione. Come da tradizione, i partecipanti dovranno affrontare prove durissime, viaggiare in autostop, cercare ospitalità per la notte e sopravvivere con appena un euro al giorno in tasca. Indice. Le prime coppie concorrenti di Pechino Express 2026. La nuova rotta: Indonesia, Cina e Giappone. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

