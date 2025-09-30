Pd e sinistra contro un deputato di Avs | Partecipa a convegni pericolosi sulla violenza di genere

A Roma lo storico avvocato di Diego Armando Maradona, Angelo Pisani, celebre anche per aver presentato scritto una proposta di legge contro i cantanti neomelodici che inneggiano alla camorra, fa litigare il Pd e la sinistra civica con Avs.  "Esiste una pericolosa equiparazione che come donne rifiutiamo con fermezza: la violenza di genere non è un fenomeno neutro, ma un atto maschile contro le donne. Non possono esserci ambiguità da parte delle istituzioni", tuona la consigliera capitolina della Sinistra civica ecologista Michela Cicculli. "Il centrodestra continua a fare politica invece che garantire i servizi sociale", le fa eco la collega del Pd Nella Converti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

