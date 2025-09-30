Pazza Osimo | prevale il centrodestra che tre mesi fa non era andato nemmeno al ballottaggio
OSIMO – Pazza Osimo, dove il risultato delle elezioni regionali è diametralmente opposto a quelle delle comunali tenute soltanto 3 mesi fa. Allora a vincere fu il centrosinistra di Michela Glorio. Questa volta invece a spuntarla è la coalizione di centrodestra con il 49,91% delle preferenze, con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: pazza - osimo
"Orrore e incredulità nel parco di via Osimo, dove nel pomeriggio di ieri un cane di nome Narcos, di appena due anni, sarebbe stato ucciso con due colpi di pistola da un agente di polizia durante un controllo. La sua giovane proprietaria, Alessia Sosa Gomez, - facebook.com Vai su Facebook