Pax Dei | la versione 1.0 arriva a breve anche su PC Game Pass

Dopo oltre un anno di Accesso Anticipato, Pax Dei, il social sandbox MMO sviluppato e pubblicato da Mainframe Industries insieme a New Tales, si prepara al lancio ufficiale della sua versione 1.0. L’uscita è fissata per il 16 ottobre 2025 su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store, con disponibilità anche tramite PC Game Pass e GeForce Now. Un MMO sociale plasmato dai giocatori. Pax Dei è pensato come un mondo vivo e condiviso, in cui migliaia di giocatori possono scegliere come vivere la propria avventura. L’esperienza spazia dalla vita tranquilla nelle valli – con costruzione delle case, raccolta di risorse e creazione di oggetti – fino all’esplorazione di terre selvagge e dungeon ricchi di bottini. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Pax Dei: la versione 1.0 arriva a breve anche su PC Game Pass

