Modena, 30 settembre 2025 –????? È una serata che vale 90 anni. Novant’anni di arte, di bellezza, di canto e di incanto. Stasera l’Arena di Verona brillerà di meraviglia per il grande e atteso “Pavarotti 90”, l’evento dedicato a Luciano Pavarotti, il tenorissimo, “l’uomo che emozionò il mondo”. Le più grandi voci della lirica condivideranno il palcoscenico con numerosi big del mondo pop, in un abbraccio di epoche, di generi e di stili, proprio nello spirito di big Luciano che ha saputo infrangere le barriere e i confini, arrivando al cuore di milioni di persone in tutto il mondo: è stato il primo cantante lirico davvero multimediale ed è divenuto un’icona, conosciuto ovunque. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Pavarotti 90’, il concerto con i big della musica all’Arena di Verona: scaletta top secret