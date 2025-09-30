Paura sulla strada delle Olimpiadi | È stato solo un caso ogni giorno rischiamo di non arrivare vivi
Lecco – La linea ferroviaria Lecco – Sondrio non riaprirà prima di giovedì. Rimane chiusa a metà anche la carreggiata nord della Statale 36, ma, almeno si passa. A pagare di più le conseguenze della frana di rocce che domenica intorno alle tredici è piombata sulla ferrovia e sulla Superstrada all’altezza di Abbadia Lariana, sono quindi gli studenti, i lavoratori e anche i tanti turisti che viaggiano in treno. Tra le stazioni di Lecco e di Mandello del Lario la circolazione è sospesa e i collegamenti sono garantiti con la sola spola avanti e indietro di bus navetta sostitutivi, più lenti, molto meno capienti e che, tra l’altro, paralizzano il traffico sulla sulla provinciale che attraversa i paesi rivieraschi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
