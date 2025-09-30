Paupisi uccide moglie a colpi di pietra | fermato a Campobasso Un figlio è morto l' altro in fin di vita
É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisabetta Policino a Paupisi, in provincia di Benevento. Il corpo è stato trovato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
paupisi - uccide
Femminicidio nel Beneventano, uccide la moglie e fugge con i due figli minorenni: caccia all'uomo nelle campagne di Paupisi, si teme per la sorte dei ragazzi.
PAUPISI, FEMMINICIDIO CHOC: UOMO UCCIDE LA MOGLIE A PIETRATE E FUGGE CON I FIGLI Tragedia a Paupisi, in provincia di Benevento: Salvatore Ocone, operaio di 58 anni, ha ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 anni, colpendola ripetutamente con un
Paupisi, uccide moglie a colpi di pietra: fermato a Campobasso. Un figlio è morto, l'altro in fin di vita - É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisabetta Policino a Paupisi, in provincia di Benevento.
Uccide la moglie a colpi di pietra: è in fuga con i figli - Nella frazione Frasso i carabinieri hanno scoperto il corpo senza vita di Elisabetta Polcino, 49 anni, uccisa con ...