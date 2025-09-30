Paupisi uccide moglie a colpi di pietra | fermato a Campobasso Il figlio 15enne è morto l' altra 16enne in fin di vita

É stato fermato a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisabetta Policino a Paupisi, in provincia di Benevento.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Paupisi, uccide moglie a colpi di pietra: fermato a Campobasso. Il figlio 15enne è morto, l'altra 16enne in fin di vita

In questa notizia si parla di: paupisi - uccide

Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga

Uccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato

Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra, il marito in fuga con i figli minori

Femminicidio nel Beneventano, uccide la moglie e fugge con i due figli minorenni: caccia all'uomo nelle campagne di Paupisi, si teme per la sorte dei ragazzi. ? https://rainews.it/tgr/campania - X Vai su X

PAUPISI, FEMMINICIDIO CHOC: UOMO UCCIDE LA MOGLIE A PIETRATE E FUGGE CON I FIGLI Tragedia a Paupisi, in provincia di Benevento: Salvatore Ocone, operaio di 58 anni, ha ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 anni, colpendola ripetutamente con un - facebook.com Vai su Facebook

Paupisi, uccide moglie a colpi di pietra: fermato a Campobasso. Il figlio 15enne è morto, l'altra 17enne in fin di vita - É stato fermato a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisabetta Policino a Paupisi, in provincia di Benevento. Lo riporta msn.com

Uccide a colpi di pietra la moglie e poi scompare con i figli: l'uomo è stato fermato a Campobasso - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Da la7.it