Paula Badosa si ritira per la 37ª volta ma non si arrende | Lotterò e troverò la via del ritorno

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la trentasettesima volta in carriera Paula Badosa è stata costretta a ritirarsi durante un incontro di tennis. La spagnola chiude la stagione 2025 e dà con forza e coraggio appuntamento al 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paula - badosa

Paula Badosa, zero parole e pochi veli: il carosello accende l’estate

Paula Badosa cambia partner per gli US Open dopo la rottura del fidanzamento con Tsitsipas

Specchio delle mie brame: il selfie da fiaba di Paula Badosa strega i follower

paula badosa ritira 37170Paula Badosa si ritira per la 37ª volta ma non si arrende: “Lotterò e troverò la via del ritorno” - Per la trentasettesima volta in carriera Paula Badosa è stata costretta a ritirarsi durante un incontro di tennis ... Scrive fanpage.it

"Sono così stanca", Paula Badosa sbotta e Tsitsipas sorprende tutti - La tennista spagnola, attualmente numero 9 del mondo, si è ritirata per la 37esima volta in carriera (la terza nel 2025) durante i quarti di ... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Paula Badosa Ritira 37170