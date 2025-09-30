Paula Badosa dà appuntamento a tutti al 2026 | l’annuncio della tennista spagnola sui social

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo capitolo del rapporto complicato tra Paula Badosa e il proprio fisico. La giocatrice spagnola è stata costretta al ritiro durante il match di terzo turno contro la ceca Karolina Muchova. Una criticità che ha avuto delle ripercussioni importanti anche sul piano emotivo su Badosa, uscita dal campo scossa e in lacrime. L’iberica, però, non intende gettare la spugna e, attraverso un lungo post su Instagram, ha voluto condividere le sue sensazioni: “ Ci sono momenti in cui mi chiedo come riesco a continuare ad andare avanti nei momenti più duri e dolorosi. E la verità è che è proprio in quei momenti che scopro la forza più profonda dentro di me. 🔗 Leggi su Oasport.it

paula badosa d224 appuntamento a tutti al 2026 l8217annuncio della tennista spagnola sui social

© Oasport.it - Paula Badosa dà appuntamento a tutti al 2026: l’annuncio della tennista spagnola sui social

In questa notizia si parla di: paula - badosa

Paula Badosa, zero parole e pochi veli: il carosello accende l’estate

Paula Badosa cambia partner per gli US Open dopo la rottura del fidanzamento con Tsitsipas

Specchio delle mie brame: il selfie da fiaba di Paula Badosa strega i follower

paula badosa d224 appuntamentoPaula Badosaappuntamento a tutti al 2026: l’annuncio della tennista spagnola sui social - La giocatrice spagnola è stata costretta al ritiro durante il match di ... Come scrive oasport.it

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa stanno insieme (di nuovo). Lui: "Mi serviva una pausa" - Così cantava Antonello Venditti: parole che sembrano il perfetto riassunto della love story tra i due tennisti Stefanos Tsitsipas e ... Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Paula Badosa D224 Appuntamento