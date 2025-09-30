Un nuovo capitolo del rapporto complicato tra Paula Badosa e il proprio fisico. La giocatrice spagnola è stata costretta al ritiro durante il match di terzo turno contro la ceca Karolina Muchova. Una criticità che ha avuto delle ripercussioni importanti anche sul piano emotivo su Badosa, uscita dal campo scossa e in lacrime. L’iberica, però, non intende gettare la spugna e, attraverso un lungo post su Instagram, ha voluto condividere le sue sensazioni: “ Ci sono momenti in cui mi chiedo come riesco a continuare ad andare avanti nei momenti più duri e dolorosi. E la verità è che è proprio in quei momenti che scopro la forza più profonda dentro di me. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paula Badosa dà appuntamento a tutti al 2026: l’annuncio della tennista spagnola sui social