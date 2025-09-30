Bettany ha rivelato di non aver più rivisto il film del 2001 dalla sua presentazione in anteprima, per via del ricordo di Ledger, di cui sente la profonda mancanza Paul Bettany ha un motivo molto commovente per non aver più rivisto Il destino di un cavaliere, uno dei film che lo hanno reso famoso nel corso degli anni: gli manca troppo il suo co-protagonista, Heath Ledger. Bettany ha fatto questa commovente rivelazione durante un'apparizione nel fine settimana al Comic Con di Los Angeles insieme alla sua collega in WandaVision, Elizabeth Olsen. Durante la sessione di domande e risposte del panel, un membro del pubblico ha chiesto alla star se i fan gli chiedono mai di ripetere alcune delle sue battute più iconiche dal finale del film del 2001, che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Paul Bettany non ha più rivisto Il Destino di un Cavaliere a causa di Heath Ledger: "Mi manca troppo"