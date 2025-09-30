Si è conclusa in modo a dir poco trionfale la World Cup 2025 di obbligatori, competizione di pattinaggio artistico a rotelle valevole come Campionato Mondiale di specialità da poco conclusasi sulla pista di Buenos Aires, in Argentina. La Nazionale italiana ha infatti conquistato dei risultati importanti su ampia scala, dominando le prove della massima categoria, dove ha ottenuto ben tre podi complessivi, tra cui due ori. Importante in tal senso quanto successo in campo femminile, con la fantastica doppietta messa a referto da Ilaria Beretti e Gioia Belloni, bravissime a spuntarla in una gara di altissima tensione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle, Italia dominante alla World Cup di obbligatori! Oro per Beretti e Buracchi