Patrizia Reggiani e la trappola dell’amica Loredana Canò dall’amicizia in cella con Lady Gucci al controllo assoluto del patrimonio | perché l’hanno condannata a 6 anni

Era riuscita a prendere il «controllo assoluto» del patrimonio e delle «proprietà immobiliari» di Patrizia Reggiani, l’ex amica poi diventata assistente personale Loredana Canò. Così sintetizzano il rapporto tra le due donna i giudici del tribunale di Milano, che hanno depositato le motivazioni della condanna di Canò, 59 anni, a 6 anni e 4 mesi di reclusione per peculato e circonvenzione di incapace. Reati compiuti ai danni di Reggiani, già condannata a 26 anni come mandante dell’omicidio del marito Maurizio Gucci, ucciso a colpi di pistola a Milano nel 1995. Lo scorso 3 luglio, il tribunale aveva riconosciuto che Loredana Canò, ex compagna di cella della Reggiani, una volta uscita dal carcere avesse iniziato a condividerne le «condizioni di agiatezza», andando a vivere con lei e assumendo «via via», dopo la morte della madre, la qualità di suo «alter ego» e assumendo «il completo controllo » della vita di Lady Gucci. 🔗 Leggi su Open.online