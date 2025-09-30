Patrizia Mirigliani e la story preoccupante del figlio Nicola | Esce da una storia d’amore era su di giri

È stata Patrizia Mirigliani a chiarire le ragioni della preoccupante Instagram story pubblicata dal figlio Nicola Pisu qualche giorno fa. Il giovane, reduce dalla fine di una relazione importante, avrebbe confessato – secondo la madre – di avere pensato che “la vita non fosse poi così bella”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: patrizia - mirigliani

Tredicenne sfila in bikini a «Miss Mascotte»: la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani revoca l’incarico all’organizzatore in Campania – Il video

Era in concorso per diventare "Mascotte", ma il regolamento vieta a ragazze così giovani di partecipare. Ed è dovuta intervenire Patrizia Mirigliani

Miss Italia, Patrizia Mirigliani: “Stop alle concorrenti con profilo Onlyfans”

"Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore”. È allarmante il messaggio che Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani ed ex volto del Grande Fratello, ha pubblicato su Instagram - facebook.com Vai su Facebook

Dalla patrona di Miss Italia Patrizia Mirigliani, al maestro pasticcere Iginio Massari, da Gli audio di mio padre all'attrice Michela Andreozzi #WiredConsiglia - X Vai su X

Patrizia Mirigliani e la story preoccupante del figlio Nicola: “Esce da una storia d’amore, era su di giri” - È stata Patrizia Mirigliani a chiarire le ragioni della preoccupante Instagram story pubblicata dal figlio Nicola Pisu qualche giorno fa ... Da fanpage.it

''Mi si è accapponata la pelle'': Patrizia Mirigliani rompe il silenzio sul messaggio allarmante pubblicato dal figlio pochi giorni fa - Patrizia Mirigliani ha rotto il silenzio sulla vicenda che ha coinvolto il figlio Nicola Pisu pochi giorni fa. Riporta gossip.it