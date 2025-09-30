Patapùm 2025 a Palermo il festival del teatro per le nuove generazioni
A Palermo il Teatro per le Nuove Generazioni ha trovato una casa permanente: si chiama PataPùm ed è la traiettoria con cui il Piccolo Teatro Patafisico, anno dopo anno, rende diffuso e accessibile il teatro per l’infanzia e l’adolescenza.Dal 2 al 5 ottobre 2025, negli spazi del Complesso Pisani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: patap - palermo
Piano City Palermo 2025 - Per tre giorni, dall'alba a notte fonda, Palermo diventa un grande palcoscenico dove risuonano decine di pianoforti ... Lo riporta guidasicilia.it
Al via Festival "Palermo città della chitarra" - La città si prepara ad accogliere la quarta edizione di "Palermo Città della Chitarra", un festival interamente dedicato al fascino e alla ... Riporta ansa.it