Pastore | Rabiot è il tuo acquisto in difesa Ecco il motivo E su Maignan …

Il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato la prestazione del Milan contro il Napoli parlando nello specifico di Rabiot e Maignan. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pastore: “Rabiot è il tuo acquisto in difesa”. Ecco il motivo. E su Maignan …

Milan, Pastore: “E se il difensore chiesto da Allegri fosse Rabiot?”

Giuseppe Pastore ha rilasciato un commento sull'attuale situazione del Milan e del suo "nuovo" allenatore Max Allegri. "La squadra ha in campo dei formidabili trasmettitori del pensiero di Allegri. Rabiot è venuto per questo. E Modric, uomo per ogni stagione e

Pastore elogia Allegri: "Milan non parla più solo di Leao e Ibra, ma anche di Modric, Pulisic e Rabiot"

