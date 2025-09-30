Passione su due ruote l' azienda inaugura un' area dedicata alle bici da corsa e gravel

Novità per gli appassionati delle due ruote. Sabato 4 ottobre dalle ore 16 nell'azienda ‘Romagna e-bike’ in via Rio San Mauro 1391 a Cesena verrà inaugurato 'Il Cubo', l'attesa area dedicata interamente al mondo delle bici da corsa e gravel, queste ultime sono un ibrido tra mountain bike e bici. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: passione - ruote

Passione a quattro ruote. C’è l’Aci racing weekend. Grande spettacolo in pista

"Ruote e Motori": a Saline Joniche torna il raduno che accende la passione

Passione, talenti e comunità in festa: Saline Ioniche invasa da Ruote e Motori

Nel mondo #SPORTLER la passione per le due ruote ha trovato una casa speciale. Il primo passo è stato compiuto con l’apertura dello #SPORTLERBikePeschiera, il primo #store interamente dedicato all’universo della bicicletta - facebook.com Vai su Facebook

Croce-trolley e Passione a ruote https://invececoncita.blogautore.repubblica.it/articoli/2025/09/23/croce-trolley-e-passione-a-ruote/?ref=twhr… @concitadeg #invececoncita - X Vai su X

Passione due ruote eventi e feste per la Vuelta - Torino e il Piemonte sono in festa per la partenza di una delle corse più prestigiose e sfidanti del ciclismo mondiale. Come scrive torino.repubblica.it

Accendi la passione a due ruote - L’8 marzo le protagoniste saranno comunque le donne che sono sempre di più ad amare e utilizzare le motociclette ogni giorno, un po’ per necessità, un po’ per comodità, due fattori che poi si ... Segnala tgcom24.mediaset.it