Pasolini – corpi disarmati e luminosi
Coreografia e regia Monica CasadeiMusiche AAVVVoci Davide Tagliavini, Monica CasadeiDrammaturgia musicale Davide Tagliavini Creato con e interpretato da Monica Barone,Sally Demonte, Alfonso Donnarumma, Susanna Ferrante, Costanza Leporatti, Mattia MoliniChristian Pellino, Salvatore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
