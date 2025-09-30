Pasalic e Samardzic accendono l’euro-Atalanta | 2-1 al Brugge di rimonta
Bergamo. L’euro- Atalanta si accende nella notte di Bergamo. La maledizione che accompagnava i colori nerazzurri del Brugge si spegne di fronte ai quasi 22mila che hanno fatto vibrare lo stadio, spinti da quella musichetta inconfondibile che cambia inevitabilmente l’atmosfera che si percepisce, in campo e sugli spalti. Ci vuole una Dea gagliarda, che non molla neanche di fronte alle difficoltà di una squadra che aveva già fatto il colpo l’anno scorso ed è andata molto vicina a farlo. Fino a quando non si è acceso Mario Pasalic, che di partite importanti in carriera ne ha sbagliate pochissime. Rigore procurato, gol-vittoria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
