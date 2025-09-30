Pasalic affonda il Bruges! L' Atalanta sorride a Bergamo | gli highlights
L'Atalanta trova i primi tre punti in Champions League grazie alla vittoria contro il Bruges. A Bergamo, la squadra di Juric recupera lo svantaggio di un gol grazie al rigore di Samardzic e al colpo di testa vincente di Pasalic a 3' dalla fine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: pasalic - affonda
Atalanta-Bruges, le pagelle: Pasalic (6,5) decisivo, bene il giovane Bernasconi (6,5), Musah rischia il pasticcio (5,5) - incolpevole sul gol, bravo in un paio di uscite Kossounou 6 - Scrive msn.com
Atalanta-Bruges 2-1, la Dea vince in rimonta con Samardzic e Pasalic - 1 dell'Atalanta di Ivan Juric contro il Bruges, a Bergamo, nella seconda sfida della fase campionato della Champions League. Segnala msn.com