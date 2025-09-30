Partner dal 2008 | le luci Made in Forlì accendono i riflettori sul Gran premio di Formula uno a Singapore

Forlitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno sarà la forlivese Dz Engineering ad illuminare il circuito di Marina Bay per il Gran premio di Formula uno di Singapore, nel calendario della massima serie automobilista dal 2008. La società metterà sul campo tecnologie d’avanguardia, che trasformeranno la pista cittadina in un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: partner - luci

