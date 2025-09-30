Partito dall' aeroporto d' Abruzzo un volo privato intercontinentale per Los Angeles

Ilpescara.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un volo intercontinentale dall'aeroporto d'Abruzzo a Los Angeles nella giornata di lunedì 29 settembre.Come si legge sulla pagina Facebook “Amici dell'aeroporto d'Abruzzo”, «il nostro scalo ha vissuto un momento raro e speciale: un Bombardier Global 7500 è atterrato da Zurigo, (caricato a Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: partito - dall

Parlamentare del Partito Comunista israeliano espulso dall'aula per aver osato definire genocidio ciò che sta accadendo a Gaza

Filippo Verterame, morto dopo una rissa in spiaggia a Crotone: tutto è partito dalla polvere sollevata dall’auto

Il Partito Democratico in ginocchio dall’Islam

partito dall aeroporto dAeroporto, il PD si spacca. Gandolfo (FdI): “Il Partito Democratico è il vero ostacolo allo sviluppo della Toscana” - Gandolfo (FdI): “Il Partito Democratico è il vero ostacolo allo sviluppo della Toscana” FIRENZE – ... Riporta adhocnews.it

partito dall aeroporto dAeroporto, botta e risposta “Per il cambiamento”-Zambini. “Il Pd locale non lo vuole”, “Ipocrisia politica” - "Le dichiarazioni rilasciate da Lorenzo Zambini, segretario del Partito Democratico di Sesto Fiorentino, lasciano pochi dubbi: il Pd locale non ... Si legge su piananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Partito Dall Aeroporto D