Partecipazione in calo e sfiducia interna | il circolo Pd di Castel San Giorgio chiede un cambio di rotta
Tempo di lettura: 3 minuti L’assemblea del circolo del Partito democratico di Castel San Giorgio, uno dei più attivi e con il maggior numero di tessere nella provincia di Salerno, esprime forte preoccupazione per la situazione attuale del Partito Democratico in Campania e lancia un appello al rilancio della partecipazione politica e territoriale. Nel corso degli ultimi anni, il circolo di Castel San Giorgio ha rappresentato un punto di riferimento solido e attivo per i membri del Pd, vantando una partecipazione tra le più alte nel Salernitano. Tuttavia, la recente crisi organizzativa che ha colpito il partito a livello regionale ha portato a una significativa riduzione delle adesioni e alla chiusura di numerosi circoli locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
