Parte la XVII edizione del Benevento Social Film Festival ArTelesia
Comunicato Stampa Cinema, musica e laboratori didattici tra San Lupo, Benevento e Pietrelcina La XVII edizione del Benevento Social Film Festival ArTelesia è ai nastri di partenza. La manifestazione, a cura dell’Associazione Libero Teatro, con la direzione artistica di Christian . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: parte - xvii
Il Borgo di Gualtieri ha preso parte al XVII Festival Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, ospitato quest’anno dallo splendido borgo di Bellano (LC), affacciato sul Lago di Como. Un evento nazionale che valorizza il patrimonio dei piccoli centri italiani, promuov - facebook.com Vai su Facebook
Quale effetto dell'inchiesta sulla candidatura di Matteo Ricci? Forse ha fornito a una parte di elettorato 5 Stelle la "scusa" per non votare un candidato che non sentivano loro #Marche - X Vai su X
A Benevento Riccardo Scamarcio ospite speciale dell'ArTelesia Festival con un'intervista spettacolo - Dal 1° al 6 ottobre il Social Film Festival che coniuga cinema e musica. rainews.it scrive
Benevento, parte l’Accademia di Santa Sofia: nove mesi di musica, teatro e danza - Un mosaico di linguaggi artistici che si intrecciano tra musica, teatro, danza e cultura: l’Accademia di Santa Sofia inaugura la Stagione Artistica 2025- Secondo msn.com