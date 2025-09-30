Parte la XVII edizione del Benevento Social Film Festival ArTelesia

Fremondoweb.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Cinema, musica e laboratori didattici tra San Lupo, Benevento e Pietrelcina La XVII edizione del Benevento Social Film Festival ArTelesia è ai nastri di partenza. La manifestazione, a cura dell’Associazione Libero Teatro, con la direzione artistica di Christian . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

parte la xvii edizione del benevento social film festival artelesia

© Fremondoweb.com - Parte la XVII edizione del Benevento Social Film Festival ArTelesia

In questa notizia si parla di: parte - xvii

parte xvii edizione beneventoA Benevento Riccardo Scamarcio ospite speciale dell'ArTelesia Festival con un'intervista spettacolo - Dal 1° al 6 ottobre il Social Film Festival che coniuga cinema e musica. rainews.it scrive

parte xvii edizione beneventoBenevento, parte l’Accademia di Santa Sofia: nove mesi di musica, teatro e danza - Un mosaico di linguaggi artistici che si intrecciano tra musica, teatro, danza e cultura: l’Accademia di Santa Sofia inaugura la Stagione Artistica 2025- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parte Xvii Edizione Benevento