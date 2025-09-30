Parte la rivoluzione dei cestini Via dalle zone del porta a porta | Contro evasione Tari e abbandoni
di Antonio Passanese FIRENZE Un piano ancora in fase embroniale, ma con un obiettivo chiaro: migliorare la gestione dei rifiuti in città, contrastare gli abbandoni e l’evasione della Tari. È quanto emerso dalla commissione Ambiente di Palazzo Vecchio dove, la scorsa settimana, Alia e l’assessora all’Ambiente e vice sindaca Paola Galgani hanno presentato le prime linee guida di un progetto di razionalizzazione dei cestini stradali, che dovrebbe arrivare a compimento entro novembre. Si tratta, insomma, di una rivoluzione, un intervento mirato e puntuale, pensato per affrontare un problema concreto: quello dei cosiddetti ’ furbetti dei conferimenti ’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: parte - rivoluzione
La rivoluzione (mininvasiva) del fibroma dell’utero parte da Firenze, qui si formano i medici
Sanità e innovazione: la rivoluzione digitale parte da Caserta
Pier Silvio Berlusconi, la rivoluzione a Mediaset parte da Maria De Filippi: “È un segnale”
Sci a numero chiuso a Madonna di Campiglio, la rivoluzione parte a dicembre 2025. Riguarderà primariamente il periodo Natalizio ed altri fine settimana di forte affluenza, dettagli nei commenti #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Al ristorante senza telefono, la rivoluzione che parte dagli States http://dlvr.it/TNKJ7S - X Vai su X
Parte la rivoluzione dei cestini. Via dalle zone del porta a porta: "Contro evasione Tari e abbandoni" - Si punta a introdurre bidoni non più aperti ma dotati di fessure dove inserire solo piccoli rifiuti. msn.com scrive
Palermo, al via la collocazione dei nuovi cestini gettacarte - La fornitura con posa in opera prevede due diverse tipologie di cestini, di cui 1. Da livesicilia.it