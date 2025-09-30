Parte la rivoluzione dei cestini Via dalle zone del porta a porta | Contro evasione Tari e abbandoni

di Antonio Passanese FIRENZE Un piano ancora in fase embroniale, ma con un obiettivo chiaro: migliorare la gestione dei rifiuti in città, contrastare gli abbandoni e l’evasione della Tari. È quanto emerso dalla commissione Ambiente di Palazzo Vecchio dove, la scorsa settimana, Alia e l’assessora all’Ambiente e vice sindaca Paola Galgani hanno presentato le prime linee guida di un progetto di razionalizzazione dei cestini stradali, che dovrebbe arrivare a compimento entro novembre. Si tratta, insomma, di una rivoluzione, un intervento mirato e puntuale, pensato per affrontare un problema concreto: quello dei cosiddetti ’ furbetti dei conferimenti ’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

