30 set 2025

Parte la rivoluzione Contiana: il Napoli cambia modulo Pronte esclusioni eccellenti"> Antonio Conte è pronto a dare una svolta alla propria squadra. Il tecnico dei partenopei attuerà una rivoluzione. Il Napoli ha subito una pesante battuta d’arresto a San Siro contro il Milan, perdendo 2-1 in un match in cui non è mai riuscito a invertire la rotta. I rossoneri sono stati più cinici, hanno sfruttato bene le occasioni e controllato meglio nei momenti decisivi. Per Conte è arrivato il segnale che qualcosa non funziona come dovrebbe. Il ko ha accelerato i piani di cambiamento. Conte sta seriamente valutando di cambiare il proprio modulo in vista delle prossime gare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

