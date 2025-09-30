Parte il censimento degli autovelox la corsa contro il tempo per Comuni e forze dell’ordine | multe nulle dal 30 novembre senza registrazione

Parte da oggi 30 settembre, il censimento nazionale degli autovelox, per effetto di un decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti guidato da Matteo Salvini. Il ministro e leader della Lega l’aveva chiamata «operazione verità»: entro il 30 novembre tutte le amministrazioni pubbliche e le forze dell’ordine dovranno iscrivere gli autovelox in una piattaforma online del ministero. Gli apparecchi che rimarranno fuori dovranno essere spenti. «La trasmissione diventa così condizione necessaria per la legittimità d’uso degli autovelox », spiega ad Alessio Ribaudo del Corriere della Sera il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura. 🔗 Leggi su Open.online