Parte il censimento degli autovelox la corsa contro il tempo per Comuni e forze dell’ordine | multe nulle dal 30 novembre senza registrazione
Parte da oggi 30 settembre, il censimento nazionale degli autovelox, per effetto di un decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti guidato da Matteo Salvini. Il ministro e leader della Lega l’aveva chiamata «operazione verità»: entro il 30 novembre tutte le amministrazioni pubbliche e le forze dell’ordine dovranno iscrivere gli autovelox in una piattaforma online del ministero. Gli apparecchi che rimarranno fuori dovranno essere spenti. «La trasmissione diventa così condizione necessaria per la legittimità d’uso degli autovelox », spiega ad Alessio Ribaudo del Corriere della Sera il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: parte - censimento
Lago di Garda, pesci in fuga: parte il maxi-censimento per salvare la fauna ittica?
Lago di Garda, la scomparsa dei pesci: parte il censimento per salvarli
A Montesilvano parte il censimento del patrimonio arboreo in nome di sostenibilità e sicurezza
Censimento ISTAT 2025: al via da lunedì 6 ottobre. A Catanzaro coinvolte circa 2.900 famiglie: questionari online o interviste a domicilio. La partecipazione è obbligatoria per legge. ? Tutte le info su Catanzaroinforma. https://www.catanzaroinforma.it - facebook.com Vai su Facebook
Parte il censimento degli autovelox, la corsa contro il tempo per Comuni e forze dell’ordine: multe nulle dal 30 novembre senza registrazione - Gli apparecchi attivi saranno visibili sul Portale dell'automobilista. Come scrive msn.com
Autovelox, scatta il censimento: dal 30 novembre multe nulle senza registrazione - Comuni ed enti hanno 60 giorni per registrare i dispositivi: chi non lo farà rischia la nullità delle multe. Lo riporta automoto.it