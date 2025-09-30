parte i poltronauti il podcast di thomas mackinson sul fatto

Ogni giovedì un appuntamento fisso con la il teatro della politica. “I Poltronauti” è la nuova serie podcast firmata da Thomas Mackinson, inviato de Il Fatto Quotidiano, che racconta i campioni di uno sport nazionale in cui l’Italia non conosce rivali: occupare poltrone e posizioni di potere indipendentemente dal merito. Con uno sguardo corrosivo e insieme narrativo, Mackinson conduce l’ascoltatore dentro il lato rovesciato della politica, dove spesso gli eletti sono i primi a dare il cattivo esempio. Episodio dopo episodio, personaggi e simboli del potere vengono messi in scena come protagonisti di una cronaca satirica che non fa sconti: dal mito del Nord produttivo alle promesse mai mantenute dello Stretto di Messina, fino alla cartolina sfruttata di Venezia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

