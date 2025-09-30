Parma2064 apre le porte agli amanti del Parmigiano Reggiano

Il week-end del 4 e 5 ottobre 2025 segnerà un momento speciale per gli appassionati del Parmigiano Reggiano e per tutti coloro che desiderano scoprire i segreti di una delle eccellenze gastronomiche italiane più amate al mondo. Il Caseificio Parma2064 ha confermato la propria partecipazione alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it