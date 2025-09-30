Parma Promenade 52 mila metri quadrati dove c' era il Parma Retail | raggiunto il 90% di allocazione degli spazi
Parma Promenade, il primo Shopping Resort all'aperto dell'Emilia-Romagna, joint venture tra Eurofund Group e Signal Capital, si avvicina alla sua inaugurazione nell'estate del 2026 con un'offerta commerciale sempre più definita e ricca di marchi di rilievo. Il forte interesse e la fiducia in.
In questa notizia si parla di: parma - promenade
Parma Promenade, ecco come sarà il nuovo shopping resort da 52 mila metri quadrati | LE IMMAGINI
Parma Promenade investe 1,6 milioni per migliorare la viabilità tra la città e lo shopping resort
