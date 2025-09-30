Parla il ministro della difesa tedesco | Russia sempre più un pericolo per la Nato ; continua la propaganda di guerra

Ilgiornaleditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si rincorrono le informazioni propagandistiche dell'Occidente, desideroso di giungere alla guerra con la Russia Il ministro tedesco della difesa, Boris Pistorius (un cognome noto anche altri motivi), ha recentemente dichiarato con sicumera che la Russia "diventa sempre più pericolosa per la N. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

parla il ministro della difesa tedesco russia sempre pi249 un pericolo per la nato continua la propaganda di guerra

© Ilgiornaleditalia.it - Parla il ministro della difesa tedesco: "Russia sempre più un pericolo per la Nato"; continua la propaganda di guerra

In questa notizia si parla di: parla - ministro

Il ministro israeliano Ben-Gvir ha parlato al leader palestinese Barghouti come un padrone parla al suo schiavo, come l'oppressore fa con l'oppresso

Il governo di Caracas parla per la prima volta di Alberto Trentini. Il ministro degli Esteri Gil: “I suoi diritti non vengono violati”

Gaza, l’informativa di Crosetto in diretta dalla Camera: il ministro della Difesa in Aula parla della Global Sumud Flotilla

parla ministro difesa tedesco«Non siamo in guerra, ma non siamo nemmeno più in piena pace» - Il suo omologo danese parla di un «attacco ibrido con diversi tipi di droni» ... Lo riporta tio.ch

parla ministro difesa tedescoBerlino, 35 miliardi per la difesa nello spazio - Trentacinque miliardi di investimenti fino al 2030 per la difesa nello Spazio: è quello che ha annunciato oggi il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius al Congresso dello Spazio in corso a Ber ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parla Ministro Difesa Tedesco