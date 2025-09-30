Parla il cardinale Pizzaballa | A Gaza c’è un patrimonio civile da custodire | di dignità e umanità
L’INTERVISTA. Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa ricostruisce il clima in cui è maturata l’immane tragedia che ormai da due anni mette in ginocchio la Terra Santa. «La fine della guerra non sarà la fine del conflitto». Leggi l’intervista di due pagine su L’Eco di Bergamo di martedì 30 settembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: parla - cardinale
Cardinale parla con l'Nba: c'è l'idea di creare una franchigia di basket legata al Milan
8° MEETING MAFFI (26 SETTEMBRE 2025) ALLA BASILICA DI SAN PIERO A GRADO. LA RIVOLUZIONE TARGATA FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI PARLA DI PERSONE (E DI PACE): “LA NOSTRA TENDA È IL MONDO, OGGI PIÙ CHE MAI” Camb - facebook.com Vai su Facebook
Claudia Cardinale tra Visconti e Fellini L'attrice, scomparsa ieri a 87 anni, in questa intervista del 2004 parla, tra le altre cose, di quando lavorò nello stesso momento, per i due grandi registi italiani #ClaudiaCardinale #Cinema - X Vai su X
Parla il cardinale Pizzaballa: «A Gaza c’è un patrimonio civile da custodire: di dignità e umanità» - Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa ricostruisce il clima in cui è maturata l’immane tragedia che ormai da due anni mette in ginocchio la Terra Santa. Si legge su ecodibergamo.it
Il cardinale Pizzaballa alla città di Cosenza: «A Gaza una tragedia con una mente dietro» – VIDEO - Così il Patriarca di Gerusalemme in un video collegamento ieri sera durante la veglia di preghiera "Restiamo umani", organizzata dalla Caritas diocesana ... Secondo corrieredellacalabria.it