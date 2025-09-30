Parla il cardinale Pizzaballa | A Gaza c’è un patrimonio civile da custodire | di dignità e umanità

Ecodibergamo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INTERVISTA. Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa ricostruisce il clima in cui è maturata l’immane tragedia che ormai da due anni mette in ginocchio la Terra Santa. «La fine della guerra non sarà la fine del conflitto». Leggi l’intervista di due pagine su L’Eco di Bergamo di martedì 30 settembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

parla il cardinale pizzaballa a gaza c8217232 un patrimonio civile da custodire di dignit224 e umanit224

© Ecodibergamo.it - Parla il cardinale Pizzaballa: «A Gaza c’è un patrimonio civile da custodire: di dignità e umanità»

In questa notizia si parla di: parla - cardinale

Cardinale parla con l'Nba: c'è l'idea di creare una franchigia di basket legata al Milan

parla cardinale pizzaballa gazaParla il cardinale Pizzaballa: «A Gaza c’è un patrimonio civile da custodire: di dignità e umanità» - Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa ricostruisce il clima in cui è maturata l’immane tragedia che ormai da due anni mette in ginocchio la Terra Santa. Si legge su ecodibergamo.it

Il cardinale Pizzaballa alla città di Cosenza: «A Gaza una tragedia con una mente dietro» – VIDEO - Così il Patriarca di Gerusalemme in un video collegamento ieri sera durante la veglia di preghiera "Restiamo umani", organizzata dalla Caritas diocesana ... Secondo corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Parla Cardinale Pizzaballa Gaza