Parità di genere aiuti a chi ha figli | Autotorino fra i Best Employers

Sondrio – Il gruppo Autotorino, dealer automotive italiano di riferimento, dopo essersi sottoposto ad un rigoroso percorso di certificazione, si è attestato, unico del proprio settore, tra le 151 eccellenze italiane riconosciute nel 2025 dal Top Employers Institute per le politiche e strategie di risorse umane e la loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e migliorare l’ambiente di lavoro. La certificazione “Top Employers” è rilasciata annualmente a seguito del raggiungimento e della soddisfazione di alcuni elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey su sei macroaree in ambito risorse umane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it