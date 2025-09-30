Parità di genere aiuti a chi ha figli | Autotorino fra i Best Employers
Sondrio – Il gruppo Autotorino, dealer automotive italiano di riferimento, dopo essersi sottoposto ad un rigoroso percorso di certificazione, si è attestato, unico del proprio settore, tra le 151 eccellenze italiane riconosciute nel 2025 dal Top Employers Institute per le politiche e strategie di risorse umane e la loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e migliorare l’ambiente di lavoro. La certificazione “Top Employers” è rilasciata annualmente a seguito del raggiungimento e della soddisfazione di alcuni elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey su sei macroaree in ambito risorse umane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: parit - genere
? La Certificazione per la Parità di Genere non è un traguardo finale, ma l’inizio di un percorso strutturato. Una volta ottenuta, le aziende sono chiamate a implementare un sistema di gestione dedicato per mantenerla e rispettare i requisiti stabiliti dalla norm - facebook.com Vai su Facebook
Hamas: infondate le accuse contro di noi di furti di aiuti. A Gaza 5 persone morte per fame in 24 ore - “Le accuse di furto di aiuti da parte di Hamas sono politicamente motivate e infondate”. Si legge su ilsole24ore.com