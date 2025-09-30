Paris Fashion Week | il beauty ook regale e cool di Saint Laurent e altre tendenze make-up e capelli viste in passerella
Dal 29 settembre al 7 ottobre 2025 nella capitale francese va in scena la settimana della moda dedicata alla Primavera estate 2026. Qui, tutti i trend da ricordare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: paris - fashion
Come il Paris Fashion Week ridefinisce le tendenze beauty
Da villain iper glam a regina dei fiori fino a diva futuristica: così Cardi B ha brillato tra i front-row della Paris Fashion Week
Virgil Abloh, una mostra dedicata al suo genio sarà il fiore all'occhiello della prossima Paris Fashion Week
La modella ritorna alla Paris Fashion Week 2025 sfilando per Saint Laurent, dopo un periodo di stop dall'attività in cui si è dedicata alla sua salute e alla cura della malattia, con cui convive dal 2013 - X Vai su X
Kicking off Paris Fashion Week with @Charlie_xcx & @DevonLeeCarlson at the @YSL by @AnthonyVaccarello show. #SaintLaurent #ParisFashionWeek - facebook.com Vai su Facebook
L'Oreal Paris Fashion Week 2025, pagelle look: Kendall Jenner dea (10), Cara Delevingne sexy (9,5), Andy MacDowell e i capelli grigi (9) - All’alba della Paris Fashion Week va in scena uno degli eventi più attesi della kermesse. Si legge su msn.com
Paris Fashion Week 2025: Elodie, e tutte le protagoniste del défilé di L’Oréal Paris - L’Oréal Paris celebra bellezza, inclusione e empowerment femminile con ospiti internazionali e grandi protagonisti italiani. panorama.it scrive