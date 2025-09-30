Paris Fashion Week 2025 | le onde rilassate di Kate Moss e i beauty look delle star alla sfilata di Saint Laurent

Vanityfair.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Onde indie sleaze ultra naturali e non troppo composte, labbra colorate effetto sorbetto, incarnati radiosi. Tante le ispirazioni beauty regalate dalle star avvistate nel front row parigino: da Kate Moss a Madonna, da Linda Evangelista a Hailey Bieber e non solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

paris fashion week 2025 le onde rilassate di kate moss e i beauty look delle star alla sfilata di saint laurent

© Vanityfair.it - Paris Fashion Week 2025: le onde rilassate di Kate Moss e i beauty look delle star alla sfilata di Saint Laurent

