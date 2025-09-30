Paris Fashion Week 2025 Kate Moss Carla Bruni Eva Herzigovà | ex top model da Saint Laurent

Dopo New York, Londra e Milano è ora il turno di Parigi di presentare al mondo le collezioni dedicate alla prossima stagione: a partire dal 29 settembre fino al prossimo 7 ottobre le strade della Ville Lumière si riempiranno come da tradizione di star, volti noti dello spettacolo, cantanti e modelle provenienti da ogni angolo del globo soltanto per assistervi. Ad aprire le danze, nella prima giornata dell’evento, è stata Saint Laurent con un epico fashion show proprio ai piedi della Tour Eiffel. La platea pronta ad accoglierlo? Una nutrita folla di ex top model in tiro, composta da Carla Bruni, Kate Moss ed Eva Herzigovà. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Paris Fashion Week 2025, Kate Moss, Carla Bruni, Eva Herzigovà: ex top model da Saint Laurent

Giulia Maenza da Louis Vuitton: il look urban future con stivali bikers e chemisier zip alla Paris Fashion Week 2025 - Alla Paris Fashion Week 2025 è arrivata Giulia Maenza come ospite di Louis Vuitton: i dettagli del look moda e beauty svelati con il nostro Getting ready ... Come scrive vogue.it

Paris Fashion Week 2025: Elodie, e tutte le protagoniste del défilé di L’Oréal Paris - L’Oréal Paris celebra bellezza, inclusione e empowerment femminile con ospiti internazionali e grandi protagonisti italiani. Si legge su panorama.it