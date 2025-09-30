Paris Fashion Week 2025 | il micro bob di Emma Stone e gli altri beauty look più belli delle star

Vanityfair.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soft make-up, onde naturali, labbra colorate effetto sorbetto, tagli che inseguono le ultime tendenze. Tante le ispirazioni beauty regalate dalle star avvistate nei front row delle sfilate parigine: da Emma Stone a Ana de Armas, da Madonna a Kate Moss, da Phoebe Dynevor a Sophie Turner e non solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

paris fashion week 2025 il micro bob di emma stone e gli altri beauty look pi249 belli delle star

© Vanityfair.it - Paris Fashion Week 2025: il micro bob di Emma Stone e gli altri beauty look più belli delle star

In questa notizia si parla di: paris - fashion

Come il Paris Fashion Week ridefinisce le tendenze beauty

Da villain iper glam a regina dei fiori fino a diva futuristica: così Cardi B ha brillato tra i front-row della Paris Fashion Week

Virgil Abloh, una mostra dedicata al suo genio sarà il fiore all'occhiello della prossima Paris Fashion Week

paris fashion week 2025Paris Fashion Week 2025: le star in front row - Le star arrivate a Parigi per la Fashion Week sono numerosissime. Si legge su amica.it

paris fashion week 2025L'Oreal Paris Fashion Week 2025, pagelle look: Kendall Jenner dea (10), Cara Delevingne sexy (9,5), Andy MacDowell e i capelli grigi (9) - All’alba della Paris Fashion Week va in scena uno degli eventi più attesi della kermesse. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paris Fashion Week 2025