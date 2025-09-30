Paris Fashion Week 2025 | Elodie e tutte le protagoniste del défilé di L’Oréal Paris

L’Oréal Paris ha trasformato l’Hôtel de Ville di Parigi in un palcoscenico di bellezza e empowerment per il défilé 2025 durante la Paris Fashion Week. Lo show, accolto da 3.000 ospiti, ha celebrato inclusione, diversità e sorellanza, con il messaggio «Walk Your Worth» a invitare tutte le donne a mostrarsi al mondo con fiducia.  Accanto a star internazionali come Gillian Anderson, Viola Davis, Cara Delevingne e Kendall Jenner, hanno partecipato anche grandi protagonisti italiani, tra cui Isabella Ferrari, Elodie e Bebe Vio.  Make-up artist e hair stylist di L’Oréal Paris hanno creato look innovativi e sorprendenti, mentre le performance di Charlotte Cardin e Anitta hanno animato la passerella, unendo moda, musica e valori universali. 🔗 Leggi su Panorama.it

