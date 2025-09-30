Parigi l’ultimo saluto a Claudia Cardinale sulle note di ‘C’era una volta il West’

(Adnkronos) – Un lungo e commosso applauso ha accompagnato oggi, martedì 30 settembre 2025, l’ultimo saluto di Parigi a Claudia Cardinale, leggenda del cinema italiano e internazionale, scomparsa il 23 settembre all’età di 87 anni nella sua casa di Nemours, a sud della capitale francese. La cerimonia funebre si è svolta alle ore 14:30 nella chiesa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

