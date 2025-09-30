Parco dello Stelvio catturato e liberato un lupacchiotto | in Val Zebrù una coppia diventa branco
Due importanti novità segnano l’inizio d’autunno nel Parco Nazionale dello Stelvio: la cattura di un secondo lupo nell’ambito delle attività di ricerca e monitoraggio e la conferma della formazione di un branco in Val Zebrù.Nella notte tra il 17 e il 18 settembre, il team di monitoraggio del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
