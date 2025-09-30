Parcheggio ex Staveco riapre a metà ottobre | lavori finiti La Lega attacca | Riapertura fantasma

Bologna, 30 settembre 2025 – A Bologna torna o no in funzione il parcheggio ex Staveco? Per la Lega si tratta di una "riapertura fantasma", ma il Comune assicura che non ci sono brutte sorprese. "Come da cronoprogramma, sono terminati i lavori di ampliamento e riqualificazione", scrive l'amministrazione in una nota, aggiungendo che "la struttura è stata realizzata e collaudata". Posti auto aumentati da 180 a 305 . Le critiche della Lega. La riposta di Lepore. Posti auto aumentati da 180 a 305 . In questi giorni "si sta realizzando la segnaletica orizzontale, mentre nei giorni scorsi si è conclusa l'installazione della parte tecnologica", segnala Palazzo D'Accursio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcheggio ex Staveco riapre a metà ottobre: lavori finiti. La Lega attacca: “Riapertura fantasma”

In questa notizia si parla di: parcheggio - staveco

Parcheggio ex Staveco riapre a metà ottobre: lavori finiti. La Lega attacca: “Riapertura fantasma” - Il sindaco Lepore risponde alle critiche di Di Benedetto (Lega): “La struttura è stata realizzate e collaudata e con questo intervento di sopraelevazione i posti sono passati da 180 a 305” ... Scrive msn.com

Bologna, il parcheggio Staveco riapre a settembre con 305 posti auto (erano 180): «E addio code sui viali all'ingresso» - Buttando l’occhio dentro alla Staveco, il nuovo parcheggio in costruzione con quel suo piano rialzato fa una certa impressione: un nuovo muro (visivo) frapposto fra la città e la collina. Secondo corrieredibologna.corriere.it