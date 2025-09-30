Parcheggi Mazzarino FdI | Così Rimini è una città incompiuta servono soluzioni definitive

“La carenza di parcheggi lungo la fascia mare è diventata un’emergenza che penalizza residenti e turisti, soprattutto nei mesi estivi e in occasione di fiere e congressi. Le trasformazioni del Parco del Mare hanno restituito spazi più belli e vivibili, ma senza adeguate alternative ai posti auto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it