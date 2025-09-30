Parcheggi in città 18 nuovi posti auto per la sosta breve

Trentotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel parcheggio della ferrovia Trento Malè, sul lato ovest di via Segantini, sono disponibili 18 nuovi posti auto a disco orario da trenta minuti. Il servizio è pensato per tutti coloro che usano la macchina per accompagnare o recuperare qualcuno in stazione.Gli stalli predisposti a maggio per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parcheggi - citt

Altri nove parcheggi ad Ancona: svelato il piano del Comune per 1.200 nuovi posti auto - Partiamo dalle aree individuate dal Comune e su cui si è già dibattuto. Scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggi Citt224 18 Nuovi