Papa | Flotillasperiamo niente violenza

21.44 "Ci sono elementi molto interessanti" nel piano Trump per Gaza, "spero che Hamas accetti nel tempo stabilito". Lo dice il Papa ai giornalisti, uscendo da Castel Gandolfo. Sulla Flotilla commenta: "E' molto difficile, si nota il desiderio di rispondere ad una vera emergenza umanitaria. Da tutte le parti stanno dicendo 'speriamo che non ci sia violenza, che siano rispettate le persone'". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

