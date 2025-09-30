Papa Leone XIV | in diretta su Tv2000 partecipazione alla conferenza internazionale Aumentare la Speranza per la Giustizia Climatica

CITTA’ DEL VATICANO – Tv2000 trasmetterà in diretta, domani 1° ottobre alle ore 16, la partecipazione di Papa Leone XIV alla conferenza internazionale “Aumentare la Speranza per la Giustizia Climatica”, per celebrare il decimo anniversario dell’Enciclica Laudato Sì e promuovere una risposta globale alla crisi climatica ed ecologica dal punto di vista della fede, della politica e della società civile. Il pontefice presiede la “Celebration of Hope”, sessione che prevede varie testimonianze come quella del Ministro dell’ambiente e dei cambiamenti climatici del Brasile, Marina Silva, e del già governatore della California Arnold Schwarzenegger da tempo impegnato in iniziative riguardanti la tutela del creato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

