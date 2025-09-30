Papa Leone XIV | in diretta su Tv2000 partecipazione alla conferenza internazionale Aumentare la Speranza per la Giustizia Climatica
CITTA’ DEL VATICANO – Tv2000 trasmetterà in diretta, domani 1° ottobre alle ore 16, la partecipazione di Papa Leone XIV alla conferenza internazionale “Aumentare la Speranza per la Giustizia Climatica”, per celebrare il decimo anniversario dell’Enciclica Laudato Sì e promuovere una risposta globale alla crisi climatica ed ecologica dal punto di vista della fede, della politica e della società civile. Il pontefice presiede la “Celebration of Hope”, sessione che prevede varie testimonianze come quella del Ministro dell’ambiente e dei cambiamenti climatici del Brasile, Marina Silva, e del già governatore della California Arnold Schwarzenegger da tempo impegnato in iniziative riguardanti la tutela del creato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Tg2. . In 50mila in piazza #SanPietro per il #Giubileo dei catechisti. Appello di #PapaLeone contro l'indifferenza - facebook.com Vai su Facebook
Profilo di preghiera del Papa #PreghiamoInsieme con Papa Leone XIV @pontifex_it Per i Catechisti https://clicktopray.org/pope - X Vai su X
Papa Leone XIV: in diretta su Tv2000 partecipazione alla conferenza internazionale “Aumentare la Speranza per la Giustizia Climatica” - CITTA’ DEL VATICANO – Tv2000 trasmetterà in diretta, domani 1° ottobre alle ore 16, la partecipazione di Papa Leone XIV alla conferenza internazionale “Aumentare la Speranza per la Giustizia Climatica ... Da lopinionista.it
SANTA MESSA OGGI, 28 SETTEMBRE 2025/ L’omelia di Papa Leone XIV: “I catechisti primi testimoni di fede” - Diretta tv Santa Messa Rai 1 video streaming oggi 28 settembre 2025: l'omelia di Papa Leone XIV per il Giubileo dei Catechisti ... Si legge su ilsussidiario.net