Papa Leone XIV | ecco il calendario dei prossimi mesi

Tv2000.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie ha reso noti gli appuntamenti di Papa Leone nei prossimi mesi. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

papa leone xiv ecco il calendario dei prossimi mesi

© Tv2000.it - Papa Leone XIV: ecco il calendario dei prossimi mesi

In questa notizia si parla di: papa - leone

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Pubblicato il calendario delle celebrazioni di Papa Leone XIV - Confermati i riti di Natale con la Santa Messa della notte che torna alle ore 22. Come scrive interris.it

papa leone xiv calendarioNovembre, dicembre, gennaio: il calendario delle celebrazioni di Papa Leone XIV - Reso noto dalla Sala Stampa della Santa Sede il calendario delle celebrazioni di Papa Leone XIV per i mesi di novembre, dicembre e gennaio 2026, quindi anche per il periodo di Natale. Si legge su acistampa.com

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Calendario