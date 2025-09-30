Il Pontefice, Leone XIV, ha espresso tutta la sua preoccupazione per ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore a largo della Striscia di Gaza con le imbarcazioni della Flotilla ormai nella zona a rischio: "E' molto difficile. Si nota il desiderio di rispondere a una vera emergenza umanitaria. Ma ci sono tanti elementi. Da tutte le parti stanno dicendo 'speriamo non ci sia violenza e che siano rispettate le persone'. Quello e' molto importante", ha affermato il Papa uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, parlando con i giornalisti, riguardo a Flotilla. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44341987 E anche Giorgia Meloni chiede alla Flotilla di fermarsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Papa Leone: "Spero nessuna violenza contro Flotilla". Meloni: "Fermatevi"