Papa Leone | Spero nessuna violenza contro Flotilla Meloni | Fermatevi

Il Pontefice, Leone XIV, ha espresso tutta la sua preoccupazione per ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore a largo della Striscia di Gaza con le imbarcazioni della Flotilla ormai nella zona a rischio: "E' molto difficile. Si nota il desiderio di rispondere a una vera emergenza umanitaria. Ma ci sono tanti elementi. Da tutte le parti stanno dicendo 'speriamo non ci sia violenza e che siano rispettate le persone'. Quello e' molto importante", ha affermato il Papa uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, parlando con i giornalisti, riguardo a Flotilla. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44341987 E anche Giorgia Meloni chiede alla Flotilla di fermarsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Papa Leone: “Il piano di Trump proposta realista, spero che Hamas accetti” - Per Papa Leone nel piano Trump “ci sono elementi molto interessanti”: quella elaborata dalla Casa Bianca per Gaza, ha continuato il Pontefice, sembra una ”proposta realista. Secondo ilfattoquotidiano.it
Gaza, il Papa: “Da Trump una proposta interessante, spero che Hamas accetti” - All’uscita da Castel Gandolfo Leone XIV ha risposto a una domanda sul piano del presidente degli Stati Uniti per la Striscia ... Si legge su msn.com