Papa Leone parla per la prima volta del caso Becciu | Il processo deve andare avanti
Papa Leone XIV ha parlato per la prima volta da quando è pontefice del processo d'appello per la compravendita dell'ormai famigerato palazzo di Sloane Avenue a Londra che vede coinvolto, tra gli altri imputati, il cardinale Angelo Becciu. Prevost lo ha fatto stasera uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, dove si era recato nella serata di lunedì per trascorrere le sue ormai consuete 24 ore di riposo, con la giornata del martedì priva di udienze. Uno dei cronisti che lo attendevano fuori dai cancelli della villa ha chiesto al Papa cosa ne pensasse del processo che si sta celebrando nel Tribunale vaticano e che per la prima volta nella storia recente vede coinvolto un porporato.
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV, la prima intervista: "Troppo divario tra ricchi e poveri, guardate Musk" - Nel giorno del 70° compleanno del Pontefice viene diffuso il colloquio con la vaticanista di Crux, che ha curato la sua biografia: "La polarizzazione del ...
Udienza Generale 24 settembre 2025, Papa Leone XIV: "Gesù ci salva cercandoci nei nostri inferi" - Papa Leone XIV all'Udienza Generale del mercoledì parla di come Gesù ci salva venendo a cercarci nei nostri inferi.